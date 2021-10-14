%51 نموًا في مبيعات الشاحنات بمصر منذ بداية 2021

سجل معدل مبيعات مركبات الشاحنات نموًا بلغ 51% إلى 33 ألف و424 مركبة، خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضي، مقارنة بمعدل مبيعات نفس الفترة من 2020، إذ سجلت عدد 22 ألف و140 مركبة، وذلك حسب التقرير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات «الأميك».

44.4 % ارتفاع معدل مبيعات «البيك أب»

وحسب التقرير، سجل معدل مبيعات مركبات الشاحنات «مني بيك أب /الفان» ارتفاع بنسبة 44.4% بعدد 2163 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات العام 2020، إذ سجلت عدد 662 مركبة؛ كما ارتفع معدل مبيعات مركبات الشاحنات «البيك أب» مسجلة 22 ألفاً و805 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاته في 2020، التي سجلت 15 ألفًا و 797 مركبة.

وأوضح التقرير، ارتفاع معدل مبيعات مركبات الشاحنات خفيفة الحجم، إلى 721 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها في الفترة المماثلة من العام الماضي، إذ سجلت 494 مركبة؛ كما سجل معدل مبيعات مركبات الشاحنات «الخفيفة المتوسطة» بنسبة وصلت إلى 43% مسجلة عدد 6 آلاف و720 مركبة، مقارنة بـ 4 آلاف و687 مركبة العام الماضي.

صعود مبيعات الشاحنات ثقيلة الحجم

وأشار التقرير إلى صعود معدل مبيعات مركبات الشاحنات ثقيلة الحجم، والتي سجلت 883 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 426 مركبة.

وفي السياق نفسه، أوضح التقرير نمو معدل مبيعات مركبات الشاحنات «المحلية» بنسبة 41.8%، إلى 28 ألف و451 مركبة، خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة في 2020 والتي سجلت عدد 20 ألف و 66 مركبة.

كما زاد معدل مبيعات مركبات الشاحنات «المستوردة» بنسبة 139.8% إلى 4 آلاف و973 مركبة، مقارنة بـ 2074 مركبة في الفترة المماثلة العام الماضي.