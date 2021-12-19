حقيقة منع طلاب الجامعات المتعثرين في سداد المصروفات من دخول الامتحانات.. مصدر يوضح

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية الاستعداد التام لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، موضحين أنه لن يتم منع أي طالب من دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول بسبب تعثره في سداد مصروفات العام الدراسي الجاري، وأن هناك إجراءات أخرى يتم اتباعها وتنفيذها تجاه الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن الامتحانات في موعدها ولن يتم منع أي طالب متعثر في سداد المصروفات الدراسية من دخولها، لافتا إلى أن الحالة الواحدة التي سيتم منع دخول الطلاب فيها للامتحانات ستكون وفقاً لما أقره رئاسة مجلس الوزراء، وذلك بالنسبة للطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا «كوفيد 19»، أو لغير الحاملين لشهادة تطعيم pcr والتي تثبت خلوهم من المرض، لافتا إلى أنه لن يتم منع الطلاب المتعثرين من دخول الامتحانات.

مكاتب رعاية الشباب تقدم الدعم المادي والمعنوي للطلاب المتعثرين

وأكد رئيس جامعة سوهاج في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الجامعة سخرت كافة إمكانياتها لمساعدة الطلاب غير القادرين سواء ماديا أو معنويا، وأنه يجب على الطلاب المتعثرين وغير القادرين على سداد المصروفات الدراسية، التوجه لمكاتب رعاية الشباب لتقديم الأوراق اللازمة للإعفاء من المصروفات الدراسية، لافتا إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول في المواعيد المحددة من قبل الأعلى للجامعات.

امتحانات الفصل الدراسي الأول

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي في مواعيدها، وأنه لن يتم منع أو حرمان أي طالب من المتعثرين في سداد المصروفات من حضورها.