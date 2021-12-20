أنغام وأصالة تجتمعان لأول مرة في موسم الرياض منذ خلاف «خراب البيوت»

تشارك المطربتان أنغام وأصالة نصري في حفل رأس السنة الذي تنظمه هيئة الترفية السعودية بمدينة الرياض، لأول مرة منذ خلافهما الشهير عام 2019، لزواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم زوج أخت «طارق العريان» زوج أصالة نصري، في ذلك الوقت.

13 فنانا في حفل رأس السنة بموسم الرياض

الحفل سيشارك فيه 13 فنانًا منهم أنغام وأصالة ومحمد عبده ونبيل شعيل وعبد المجيد عبد الله وأحلام الإماراتية وعبادي الجوهر وأليسا ويعد الحفل هو الأول من نوعه الذي يضم أكثر من فنان في حفل واحد.

أزمة أصالة وأنغام

كانت أصالة وأنغام قد دخلتا في خلاف عنيف عام 2019، حينما تزوجت الفنانة أنغام من الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم زوج أخت زوج أصالة نصري التي اتهمت «الأولى» بخراب منزل شقيقة زوجها وقامت على إثرها بإلغاء الصداقة بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

أصالة حاولت إعادة المياه لمجاريها مع أنغام

وحاولت إصالة إعادة المياه لمجاريها مع أنغام بعد أن انفصلت عن زوجها طارق العريان ونشرت تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قالت فيها: «بدون مُقدّمات بدّي قدّم اعتذار للغالية الصّديقه دائماً أنغام على ما صدر منّي وأنا أخطأت التّقدير وكذلك بعتذر جدّاً من ولادي عمر وعبد الرّحمن على اللي صار، لو شو ما كان ردّ نغّومه أنا بقبل وبقدّر، وكان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ما كانت سند لبعض، (كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّة».

وأعلنت أصالة عبر أحد اللقاءات التليفزيونية أنها حاولت الاتصال بأنغام أكثر من 5 مرات، لكن الأخيرة كانت ترفض الرد في كل مرة رغم أنها كانت تحاول الاعتذار لها على سوء الفهم.