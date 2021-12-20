انقلاب سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز في مصرف المحيط ببني سويف

انقلبت سيارة نقل محملة بأسطونات البوتاجاز بمصرف المحيط قرب قرية المشارقة التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف، أثناء قدومها من أحد مصانع التعبئة متجهة إلى مركز سمسطا لتوزيع حمولتها وتسليمها للمستودعات، دون حدوث إصابات، وجرى توجيه قوات الحماية المدنية والإسعاف والمرور إلى مكان الحادث.

محافظ بني سويف يكلف الأجهزة التنفيذية بالتعامل مع الحادث

وكلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رئيس مركز ومدينة ببا بمتابعة الإجراءات المنفذة حيال انقلاب سيارة نقل محملة بأسطونات غاز «أنابيب بوتاجاز» بمصرف المحيط بعد طريق المشارقة أثناء خط سيرها قادمة من أحد مصانع التعبئة متجهة إلى مركز سمسطا لتوزيع حمولتها وتسليمها للمستودعات.

رئيس مركز ببا: جار انتشال السيارة ولا إصابات في الحادث

وعلى الفور، توجه رئيس المدينة مدحت صلاح لموقع انقلاب السيارة، في حضور مسؤولي الأجهزة والجهات المعنية من الحماية المدينة والإسعاف والمرور والأمن، مؤكدا أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بمحيط موقع انقلاب السيارة، وجار رفع السيارة من المصرف بجانب نقل الأنابيب لسيارة أخرى، مشيرا إلى أن الحادث لم تنتج عنه إصابات

إخطار بانقلاب سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز بمصرف المحيط

وكانت غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة تلقت إخطارا من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بانقلاب سيارة محملة بأسطوانات بوتاجاز بمصرف المحيط بعد طريق المشارقة، كانت قادمة من أحد مصانع التعبئة في طريقها إلى مركز سمسطا.