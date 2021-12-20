عملية طعن جديدة في سجن نفحة والاحتلال الإسرائيلي يستنفر قواته

عملية طعن جديدة تعرّض لها مساء اليوم، أحد الضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يعمل في سجن نفحة، وذلك بحسب ما ذكرته هيئة الأسرى الفلسطينية.

هجوم شرس على الأسرى داخل سجون الاحتلال

يذكر أنّ عملية الطعن تلك جاءت في أعقاب الهجمة الشرسة والمستمرة على الأسرى والأسيرات خلال الأيام الماضية، وأشارت هيئة «الأسرى»، إلى وجود توتر شديد في كافة السجون وحالة استنفار في صفوف الأسرى، مشددة على أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة.

تقارير إسرائيلية تؤكد وقوع عملية الطعن داخل السجن

من جهتها، وبحسب موقع «روسيا اليوم»، أنّ عددا من التقارير العبرية، أكّدت تعرّض أحد ضباط إدارة السجون الإسرائيلية للطعن في سجن نفحة، وقال موقع صحيفة «معاريف» إن وحدات من الجيش الإسرائيلي في طريقها إلى سجن نفحة، بعد بلاغ عن وقوع حادثة أمنية داخل السجن.

وجاء ذلك بعد وقت وجيز من إعلان مؤسسات الأسرى أن الأسرى الإداريين قرروا مقاطعة المحاكم الخاصة بالاعتقال الإداري بدءا من مطلع الشهر المقبل، بشكل شامل، بدعم وتأييد من الحركة الأسيرة.

اعتداء على فلسطينيين في رام الله وإصابات متفاوتة

وفي سياق آخر أصيب شاب وفتى، مساء اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية المزرعة، شمال غرب رام الله، وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن شابا يبلغ من العمر 19 عاما أصيب بالرصاص الحي في ظهره نقل على أثرها للمستشفى ووصفت حالته بالخطيرة، كما أصيب فتى يبلغ من العمر 17 عاما بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في يده.

استيلاء على قطعة أرض بحي الشيخ جراح

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أخطرت، اليوم الاثنين، إحدى العائلات بإخلاء منزلها في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة، والاستيلاء على قطعة أرض تملكها العائلة.