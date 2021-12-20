القصة الكاملة لواقعة فتاة بنها.. وفاة طبيعية و3 تخلصوا من الجثة..فيديو

أمرت جهات التحقيق بمركز بنها بحبس 3 شباب 4 أيام على ذمة التحقيق في واقعة العثور على فتاة ملقاة على طريق «شبرا – بنها الحر» بمنطقة الشموت دائرة مركز بنها والمعروفة إعلاميا بـ«فتاة بنها».

وكشفت التحقيقات أن الفتاة المتوفاة كانت على علاقة عاطفية بأحد الشباب وأنهما كانا يتقابلان بشكل مستمر، وأن يوم الواقعة اتفقا على أن يتقابلا في إحدى الشقق بمدينة 6 أكتوبر حيث خرجت الفتاة من منزلها على أنها ستذهب إلى محل عملها بعيادة طبيب أسنان بمدينة بنها إلا أنها توجهت صحبة الشاب للالتقاء في شقة صديق له في منطقة 6 أكتوبر.

أقوال المتهم الأول في واقعة فتاة بنها

قال المتهم الأول ويدعى «ع غ ع» 23 سنة طالب في أحد المعاهد بـ 6 أكتوبر أنه تربطه علاقة عاطفية بالمجني عليها فتاة بنها، وأنه وعدها بالزواج وأنهما كانا يتقابلان معا بشكل مستمر وفي إحدى المرات عرض عليها أن يتقابلا في شقة مستأجرة لأحد زملائه في المعهد بمنطقة 6 أكتوبر حيث أنه يترك الشقة له يومي الخميس والجمعة للسفر لأسرته.

وتابع أن المجني عليها وافقت على تأتي له في الشقة ويتقابلان يوم الخميس ليقضيا اليوم كله سويا، مضيفا «الفتاة بالفعل خرجت من منزلها يوم الخميس وذهبا إلى الشقة وعندما وصلا ودخلا فوجئ بإصابتها بحالة إعياء شديدة لم يستطع تفسيرها وأصابته حالة من الذعر عندما سقطت على الأرض فاقدة الوعي».

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المتهم الأول: أصيبت بإعياء وماتت

وأضاف المتهم في تحقيقاته أمام النيابة، أنه لاحظ أن الفتاة توفت، وهنا خاف من افتضاح أمرهما فقام بالاتصال بصديق له المتهم الثاني ويدعى «م ب ع» 24 سنة سائق توك توك، طالبا مساعدته عقب اطلاعه على الأمر وحقيقة علاقته بالمجني عليها.

وأوضح المتهم الأول أن صديقه حضر إليه الثاني وبرفقته صديقيهما المدعو «م ع ا» 25 سنة بائع مفروشات واستقلوا سيارة سوزوكي استأجرها الأخير لتوصيلهم قيادة المدعو «م ذ ع» 37 سنه سائق، مؤكدا في اعترافاته أن الثالث والرابع ليس لديهما علم بالواقعة.

تفاصيل واقعة نقل جثة فتاة بنها

وأكد المتهم أنه قام والثاني بوضع الجثة في حقيبة سفر كبيرة تحصل عليها من الشقة محل الواقعة وقاما بوضع الحقيبة في السيارة وتوجها إلى الطريق الحر في اتجاه مدينة بنها وعند منطقة الشموت دائرة مركز بنها توقفوا بالسيارة وقاموا بإلقاء الجثة في مكان العثور عليها وانصرف الأول وبحوزته الحقيبة الكبيرة وبها حقيبة اليد الخاصة بالمجني عليها وألقى بهم في النيل وتوجه والأخيرين إلى منازلهم حتى تم القبض عليهم.

المتهم يرشد عن مكان إخفاء متعلقات فتاة بنها

أرشد المتهم عن مكان إلقاء متعلقات المجني عليها في النيل وتم استخراجها وتبين أنها عبارة عن «صندل حريمي أبيض اللون، وبلطوا أبيض اللون وطرحة نبيتي اللون وهاتف محمول وبطاقة الرقم القومي الخاص بالمتوفاة وساعة يد حريمي حمراء وميدالية مفاتيح بها صورة المتهم الأول بالإضافة إلى بطاقة دفع إلكتروني «كارت ميزة».

اعترافات المتهم الثاني في واقعة فتاة بنها

وأقر المتهم الثاني بجميع أقوال الأول واعترف بصحتها، مؤكدا أنه أقدم على مساعدته في ارتكاب الواقعة وباستدعاء الثالث وقائد السيارة المستخدمة في نقل جثة المتوفاة وسؤالهما أيدا ما جاء بأقوال المتهمين دون علمهما بالواقعة.

تفاصيل واقعة فتاة بنها من الاختفاء لكشف الملابسات

كان مركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية تلقى بلاغا بالعثور على جثة فتاة تعمل بعيادة أسنان بدائرة قسم شرطة أول بنها، مُلقاة بطريق شبرا - بنها الحر بدائرة المركز، ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وما قرره والد المتوفية بخروج ابنته متوجهة لعملها بعيادة الأسنان المشار إليها، إلا أنها لم تعد.

وكشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المتوفية طالب وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأقر بارتباطه بعلاقة عاطفية بالمتوفية، حيث اصطحبها إلى شقة سكنية مستأجرة بمحافظة الجيزة، ثم فوجئ بإصابتها بحالة إعياء، وسقطت على إثرها مغشيا عليها، وبدت عليها علامات الوفاة.

وخشية افتضاح أمره، استعان الطالب بصديقه سائق مركبة «توك توك» ووضعا جثة المجني عليها داخل حقيبة سفر كبيرة الحجم، تحصل عليها من الشقة محل الواقعة وتوجها بها وبصحبتهما آخران «بائع» وقائد سيارة دون علم الأخيرين بالواقعة، واستقل المتهم السيارة رفقتهم وبحوزته الحقيبة التي بداخلها جثة المجني عليها، حتى وصلوا لمكان العثور على الجثة وقام بإلقاء جثة الفتاة وانصرف بالحقيبة ومتعلقات المتوفية.