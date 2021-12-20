أماكن سقوط الأمطار غدا على محافظات مصر.. خفيفة إلى متوسطة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها منذ قليل، أماكن سقوط الأمطار غدا الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر، موضحة أن طقس الغد سيكون باردا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، ويصل إلى حد الصقيع بوسط سيناء، وذلك استمرارا لحالة التلقبات الجوية التي تمر بها البلاد.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة أماكن سقوط الأمطار غدا وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وقال خبراء الأرصاد، إنّ الفرصة مهيأة غدًا الثلاثاء لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة «بنسبة حدوث 30%» على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 16 08

الإسكندرية 17 10

وادي النطرون 17 11

طنطا 17 10

شبين الكوم 18 10

دمنهور 17 10

بلطيم 17 11

مطروح 17 10

السلوم 16 11

سيوة 16 05

بورسعيد 18 10

دمياط 18 11

الزقازيق 17 10

المنصورة 17 11

الإسماعيلية 18 11

السويس 18 12

العريش 19 12

رفح 19 12

رأس سدر 18 13

نخل 17 07

نويبع 19 17

طابا 18 12

كاترين 12 05

الطور 19 14

شرم الشيخ 21 13

الغردقة 21 13

مرسى علم 22 15

الفيوم 17 08

بني سويف 17 08

المنيا 18 07

أسيوط 18 06

سوهاج 19 07

قنا 18 10

الأقصر 19 10

أسوان 19 11

إدفو 19 11

أبو سمبل 21 11

الوادي الجديد 19 09

شلاتين 23 12

أبو رماد 22 14

حلايب 23 13

رأس حدربة 27 14