5 توجيهات من الكهرباء خلال سقوط الأمطار.. ابتعدوا عن الأسلاك المكشوفة

حذّرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر، المواطنين، من الاقتراب أو التعامل مع مهمات الكهرباء في أي وقت خاصة في فترات هطول الأمطار، مناشدة المواطنين التواصل على الخط الساخن للكهرباء 121، أو على الصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر عند حدوث أي مشكلة، أو ملاحظة وجود مهمات أو أكشاك كهرباء غير مغلقة بالشكل الصحيح.

عدم استقرار الطقس

وشهدت البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على الأنحاء كافة، خلال الساعات الماضية، تستمر حتى مساء اليوم، حيث شهدت محافظات مصر تقلبات جوية في درجات الحرارة ونشاط لحركة الرياح، فضلا عن سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على بعض الأنحاء وصلت لرعدية، فضلا عن نشاط حركة الرياح، والعواصف، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية المصرية.

ووجّه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدد من الإرشادات التي يجب اتباعها في التعامل مهمات مع الكهرباء عند سقوط الأمطار، حرصا على نشر الوعي بين المستهلكين في الجوانب كافة، وجاءت الإرشادات كالتالي:

- الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع سواء أعمدة إنارة، أكشاك أو كابلات الكهرباء.

- في حالة وجود أسلاك كهربائية مكشوفة، لا تبادر بالاقتراب منها.

- الإبلاغ عن أماكن الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة والاتصال بشكل فوري وسريع بشركة الكهرباء على الخط الساخن 121.

- تجنب ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل والملابس مبتلة.

- توعية الأطفال الصغار بشكل خاص بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء خلال سقوط الأمطار.

تحذيرات الأرصاد الجوية

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر خلال الساعات المقبلة، حيث يتوقع خبراء الهيئة سقوط أمطار تصل لرعدية على بعض المناطق مصحوبة بحبات البرد، وتصل الرياح إلى حد العواصف ببعض المناطق، فضلا عن وجود اضطرابات في الملاحة البحرية.