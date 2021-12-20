الأرصاد تحدد أماكن متوقع شدة الأمطار عليها.. غزيرة تصل لرعدية

حددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، خريطة سقوط الأمطار على البلاد اليوم، مشيرة إلى الأماكن المتوقع شدة الأمطار عليها، واستمرار السحب الرعدية على الإسكندرية، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا، يمكن أن تؤثر على مناطق من شمال الدلتا، وتكون الأمطار غزيرة تصل لرعدية، مصحوبة بحبات المطر.

مع استمرار تكون السحب المنخفضة الممطرة، التي يتخللها بعض الخلايا الرعدية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا «الإسكندرية، دمياط، بورسعيد»، وشمال الدلتا «البحيرة وكفر الشيخ، بلطيم، رشيد»، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا، وتكون رعدية أحيانا، ومصحوبة بحبات البرد.

المناطق المعرضة لشدة الأمطار

ويتوقع خبراء الهيئة، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد، وأحيانا بنسبة سقوط تصل لـ80%، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا «السلوم، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد» على فترات متقطعة.

أكثر المناطق برودة اليوم

سانت كاترين، درجة الحرارة العظمى 10 والصغرى -1.

نخل، درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 01.

أسيوط، درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 05.

المنيا، درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 06.

القاهرة، درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 07.

طنطا، درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 07.

شبين الكوم، درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 07.

الزقازيق، درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 07.

سيوة، درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 07.

الفيوم، درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 07.

بني سويف، درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 07.

تحذيرات الأرصاد اليوم

وناشدت الهيئة المواطنين، بضرورة توخي الحذر خلال الساعات المقبلة، حيث يتوقع خبراء الهيئة، سقوط أمطار تصل لرعدية على بعض المناطق مصحوبة بحبات البرد، وتصل الرياح إلى حد العواصف ببعض المناطق، حيث يشهد الطقس سقوط أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بحبات البرد أحيانا، تصل لرعدية، على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وجنوب الدلتا، مدن القناه، سيناء، وشمال الصعيد، كما تنشط حركة الرياح على مناطق من شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، ومدن القناه، وسيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، مثيرة للرمال والأتربة، على المناطق المكشوفة مما يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية، ويزيد من الاحساس ببرودة الطقس.

تحسن نسبي على القاهرة وشمال الصعيد

وأشارت الهيئة، إلى أن هناك تحسن نسبي على معظم الأنحاء، وتنحصر فرصة سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا وسيناء تكون متفاوتة الشدة، كما تنشط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تعمل على زيادة الأحساس ببرودة الجو.