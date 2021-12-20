أسعار الذهب العالمية تظل قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع

شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعا، خلال تعاملات اليوم، لتتداول أدنى مستوى 1800 دولار للأوقية، وعلى الرغم من التراجع فإنها لا تزال قرب أعلى مستوى لها في 3 أسابيع، مع زيادة المخاوف بشأن انتشار متحور فيروس كورونا أوميكرون وفقدان المستثمرين شهية الاحتفاظ بالأصول الأكثر خطورة.

تراجع العقود الآجلة عند 1795.25 دولار

وتراجعت العقود الآجلة للذهب عند 1795.24 دولارًا، فيما تراجعت العقود الفورية للذهب عند مستوى 1798.00 دولارًا للأوقية.

ويرى المحللين، أنَّ من المرجح أن تظل التحركات في الذهب مستقرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ضعف السيولة بنهاية العام.

وقال مايكل هيوسون، كبير محللي السوق في CMC Markets UK، إن تراجع الرغبة في المخاطرة بسبب مخاوف أوميكرون، وعائدات الخزانة الأمريكية المنخفضة، يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك ويدعم أسعار الذهب، وفقاً لـ«CNBC».

وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في SPI Asset Management، إن حالة عدم اليقين التي يقودها أوميكرون، قد تؤدي إلى حالة أكثر تشاؤمًا للبنك المركزي في عام 2022، في حين أن القضايا في واشنطن بشأن فاتورة الاستثمار المحلي والمخاطر حول أوكرانيا تعزز أيضًا جاذبية المعدن.

الذهب تحوطًا ضد التضخم المرتفع والاضطرابات الجيوسياسية

ويعتبر الذهب تحوطًا ضد التضخم المرتفع والاضطرابات الجيوسياسية، لكن رفع سعر الفائدة الفيدرالية الأمريكية من شأنه أن يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، والذي لا يدفع أي فائدة.

اجتماع البنك المركزي الأوروبي

وسعى صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي، في اجتماع الأسبوع الماضي، إلى الحصول على اعتراف أكبر بمخاطر التضخمـ ولكن رفض من قبل كبير الاقتصاديين بالبنك فيليب لين في نقاش قوي بشكل غير عادي.

أسعار الذهب في مصر تتراجع 3 جنيهات

وفيما يخص أسعار الذهب في مصر، اليوم الاثنين، وشهدت تراجعا بنحو 3 جنيهات للجرام الواحد، متأثراً بتراجعات المعدن عالمياً، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 526 جنيها، فيما بلغ سعر عيار 18 نحو 676 جنيها للجرام، وعيار 24 سجل 902 جنيه للجرام.