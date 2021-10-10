استمرار فصل صرف الخبز بالقاهرة دون شكاوى بعد 10 أيام من تطبيقه

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، لليوم العاشر على التوالي، تطبيق قرار فصل صرف الخبز في محافظات القاهرة الكبرى، حيث يتم صرف الخبز حاليًا من محافظة صدور البطاقة التموينية فقط.

مصدر: لا شكاوى بعد سير 10 أيام لتطبيق القرار

وقال مصدر في وزارة التموين، إن الوزارة لم تتلق أية شكاوى خاصة بعملية تطبيق قرار صرف الخبز من كل محافظة على حده، موضحًا أن ما حدث هو فصل صرف الخبز جغرافيا على سيستم منظومة الخبز لـ3 محافظات وهم «القاهرة والجيزة والقليوبية» بحيث يتم صرف الخبز من مخابز القاهرة إذا كانت بطاقة التموين صادرة من القاهرة وبالمثل على عملية صرف الخبز في محافظتي الجيزة والقليوبية.

صدور البطاقة التموينية من نفس المحافظة شرط صرف الخبز

وأشار المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن جميع المخابز البلدية بالمحافظات الثلاثة لا تقبل عملية صرف الخبز للمواطن إلا من خلال بطاقة تموين صادرة من المحافظة التي يقع المخبز فيها.

وأكد المصدر، أن الوزارة لا تزال تتابع مع شركة الكروت الذكية «سمارت» آلية تنفيذ قرار فصل صرف الخبز للتأكد من سير عمليات صرف الخبز للمواطنين بمحافظات القاهرة الكبرى بسهولة ويسر وسد احتياجاتهم من أهم سلعة وهو رغيف العيش.

1 أكتوبر بدء تطبيق القرار

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أقرت تطبيق قرار فصل صرف الخبز في محافظات القاهرة الكبرى، بداية من 1 أكتوبر الجاري، مثلما يحدث بباقي محافظات الجمهورية والتي يتم صرف الخبز فيها من محافظة صدور البطاقة التموينية فقط.

ويستفيد من منظومة دعم الخبز في مصر ما يقرب من 74 مليون مواطن، يستحق كل مواطن منهم 5 أرغفة يومية ببطاقة التموين بواقع 150 رغيفًا حصة المواطن الشهرية من رغيف الخبز.

فيما تستهلك مصر 10 ملايين طن قمح لإنتاج رغيف الخبز المدعم سنويا، طبقًا لتصريحات سابقة لوزير التموين الدكتور علي المصيلحي.