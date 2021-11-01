بطء سيستم صرف الخبز بالإسكندرية.. و«التموين»: المشكلة انتهت خلال دقائق

قام المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، يرافقه المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للاعلام والاتصال السياسي، وجمال عمار مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، بجولات مفاجأة على المخابز البلدية المدعمة، لمتابعة أعمال سيستم صرف الخبز المدعم للمواطنين، والاطمئنان على عدم وجود تكدس أمام شبابيك شراء الخبز في أول أيام الشهر.

وكيل التموين: متابعة بطء سيستم صرف الخبز مع الوزارة

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن بطئا لوحظ في أداء سيستم صرف الخبز، والذى تم متابعته مع الوزارة، حيث حُلت المشكلة في بضع دقائق.

جولات لمتابعة صرف السلع التموينية

وتبع ذلك جولات على المجمعات الاستهلاكية خلال أول يوم لصرف السلع التموينية للمواطنين و متابعة عمليات الصرف والتفتيش على السلع التموينية وكمياتها وتواريخ الصلاحية وأوزان السكر والمكرونة والأرز.

وبحسب بيان مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أن وكيل تموين الإسكندرية التقى بالمواطنين بالمخابز والمجمعات الاستهلاكية والاستماع إليهم واستقصاء مدى رضاهم عن الخدمات التموينية المقدمة إليهم.

ضبط تجميع 9 أطنان سكر تمويني في مخازن

واختتم وكيل وزارة التموين الجولات بزيارة مفاجأة لمخازن تعبئة السكر بكوم الشقافة، ومتابعة أوزان أكياس السكر التموينى المدعم ومتابعة السجلات لتلك المخازن، حيث تم ضبط تجميع كميات من السكر التموينى تقدر 9 أطنان بأحد المخازن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة.