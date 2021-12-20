ضبط مركز لعلاج الإدمان دون ترخيص بالجيزة يديره مسجلون خطر

ضبط قطاع الأمن العام ومباحث رعاية الأحداث، فيلا في قسم شرطة ثانٍ أكتوبر بالجيزة، لإدارتها كمركز طبي لعلاج الإدمان والصحة النفسية دون ترخيص، واحتجاز عدد من متعاطي المواد المخدرة بداخلها، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون استشارة طبية نظير مقابل مادي.

ضبط 5 أشخاص في المركز المزيف بينهم 3 لهم معلومات جنائية

وتمكنت القوات من ضبط القائمين على إدارتها، وتبين أنهم 5 أشخاص، لـ3 منهم معلومات جنائية، وتبين وجود 50 شخصاً بداخل الفيلا من متعاطي المواد المخدرة، وقال عدد من المحتجزين فيها، إنَّ أهلهم أودعوهم المكان كرهًا عنهم، وأشاروا إلى أنّ القائمين على إدارة المكان يقيّدوهم ويتعدون عليهم، وأسفر التفتيش عن ضبط كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية ممنوع تداولها دون استشارة طبية، ودفاتر لإثبات بيانات النزلاء، ومجموعة من الحبال.

التحريات: المتهمون يضربون المحتجزين لديهم ويكبلوهم

كما ضُبط مخالفات عدة بالمكان أبرزها «إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان دون ترخيص، مزاولة مهنة الطب والصيدلة دون ترخيص، وصرف أدوية دون إستشارة طبية - عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية) وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة دون ترخيص، وصرف أدوية وعقاقير طبية للنزلاء دون استشارة طبية، وأن الحبال والعصي المضبوطة تستخدم في التكبيل والتعدي على النزلاء بالضرب، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم، واتخذت الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط المنشآت الطبية لعلاج الإدمان دون ترخيص.