مفتي الجمهورية يؤيد مقترح برلماني بإعداد «تفسير معاصر للقرآن»

أيد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، مقترح ما يسمى بـ«إعداد تفسير معاصر للقرآن الكريم»، مؤكدا أن هذا الأمر «يتواكب مع الجمهورية الجديدة» بحسب تعبيره، خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، لمناقشة الاقتراح المقدم من النائب يوسف السيد عامر رئيس اللجنة، بشأن إعداد تفسير جامع، يعني بتقديم كتاب الله تعالى بأسلوب عصري، يعبر عن وسطية الإسلام واعتداله، لمواجهة التطرف.

علام: يجب مراعاة ما هو ثابت لا يقبل الاجتهاد

ووجه شوقي علام مفتي الجمهورية، الشكر والتقدير للدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، موضحًا أن هذا الطرح له أهميته، ويتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة، مع مراعاة ما هو ثابت لا يقبل الاجتهاد، وما هو متاح للاجتهاد، وإعمال الفهم لمعالجة قضايا الزمن باحترافية ومهنية عالية، حيث قدموا جهودا يحمدوا عليها.

شوقي علام: مسيرة العلماء تدعونا لمزيد من الجهد

وأضاف في كلمته بمجلس الشيوخ: علينا أن نستمر على الطريق، لنراعي زماننا باختلاف تفاصيله وسياقاته، فمسيرة العلماء تدعونا إلى مزيد من الجهد بجرأة المجتهد المنضبط الذي يعالج قضايا عصره، لئلا يفونتا العصر بقضاياه، التي تتطور على مدار أسرع من الثانية، وما طرح في الأزمان السابقة كثيرا منه، لم يعد مناسبا لقضايانا العصرية.

وتابع: لا ننكر الجهود المبذولة في التفسير الوسيط أو المنتخب، لكننا نحتاج إلى إعادة النظر، هل يكفي هذا قضايانا الآن أم نحتاج إلى معالجة جديدة دقيقة؟، مضيفا: «عندنا مساحة مفتوحة لنستمر بمنهجية العلماء السابقين مع عقلنا الاجتهادي النقدي، وأثمن هذه المبادرة وجهودها التي تهدف للتطوير»