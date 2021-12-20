سقوط تشكيل عصابي بحوزته 150 طربة حشيش في المنوفية

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.. فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) بالإشتراك مع مديرية أمن المنوفية نشاط (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة مركز شرطة قويسنا مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم سيارتين فى كمين أُعد لضبطهم بدائرة مركز شرطة قويسنا.. وبحوزتهم (عدد 150 طربة من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام– مبلغ مالى– عدد 4 هواتف محمول).

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(1,500,000) مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.