المشدد 15 عاما وغرامة 100 ألف لطالب جامعي في قضية الإتجار بـ«الحشيش»

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الخميس، بمعاقبة طالب جامعي بالسجن المشدد 15 عامًا، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لإدانته بحيازة كمية من مخدر الحشيش، بقصد الإتجار فيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر خضر، عضوية المستشارين مصطفى رشاد، ومحمد شريف صبري، وعوني مطر، أمانة سر أحمد صبحي عباس، وحمدي درويش.

حيازة مخدر الحشيش بقصد الإتجار

التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في قضية رقم 4809 لسنة 2021 جنايات المطرية، المقيدة برقم 1376 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، أكدت أن المتهم «أحمد. ف» 21 عامًا، طالب، بدائرة قسم شرطة المطرية، أحرز بقصد الاتجار جوهر «الحشيش» المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، حيث تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة المطرية، من القبض عليه متلبسًا بحيازتها، في مارس الماضي، وحررت محضرًا بالواقعة، وأحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

143 جرامًا من مخدر حشيش

وجاء في تحريات المباحث الجنائية، أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم، انتقلت قوة من الشرطة لمكان تواجده، وتمكنت من ضبطه وبحوزته حقيبة، وعُثر بداخلها على 18 قطعة لجوهر الحشيش المخدر، وبتفتيشه عُثر على مبلغ مالي، واعترف بحيازتها بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من حصيلته.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات عبارة عن 18 قطع وزنت 143,50 جرامًا، تحوي المادة الفعالة لجوهر «الحشيش» المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات التي تجريها معه، كما مثُل أمام قاضي المعارضات الذي نظر تجديد حبسه على مدار عدة جلسات، وبعدها أُحيل إلى المحاكمة الجنائية أمام جنايات القاهرة، التي نظرت القضية، واستمعت لمرافعة النيابة العامة والدفاع، وكذا شهادة الشهود، ثم أصدرت حكمها المتقدم.