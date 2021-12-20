السماح بإعطاء لقاح كورونا للأطفال في فرنسا بداية من اليوم

أجازت فرنسا، اليوم الاثنين، تطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 عاماً بلقاح كورونا للأطفال، وذلك وسط توقعات بزيادة الإصابات بكورونا بين الأطفال بسبب متحور أوميكرون في فرنسا.

السماح بإعطاء لقاح كورونا للأطفال في فرنسا

وتسعى السلطات الفرنسية إلى تقليل المدة الزمنية بين الجرعة الثانية والثالثة من لقاحات كورونا من 5 أشهر إلى 4 فقط، حيث إنّ ذلك التطور جاء بعد مخاوف من انتشار متحور «أوميكرون» من فيروس كورونا وتزامنًا مع السماح بإعطاء لقاح كورونا للأطفال في فرنسا.

اتجاه لحظر الاحتفالات برأس السنة في فرنسا

ونقلت قناة فرانس 24 عن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، قوله اليوم إنه سيُطلب من الناس أيضاً إظهار دليل على التطعيم لدخول بعض الأماكن، مضيفًا أنّه سيجري حظر الحفلات العامة الكبيرة والألعاب النارية ليلة رأس السنة الجديدة 2022.

إجراءات مشددة متعلقة بالتطعيم ضد فيروس كورونا

يذكر أنّ رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، أعلن طرح مشروع قانون جديد بداية شهر يناير المقبل لتشديد الإجراءات المتعلقة بالتطعيم ضد فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه سيتم منع الحفلات الموسيقية والألعاب النارية في رأس السنة.

متحور أوميكرون ينتشر بسرعة في فرنسا

وكان «كاستيكس» قد قال في مؤتمر صحفي نقلت عنه صحيفة «ذا جارديان» البريطانية: «سيتم منع الحفلات الموسيقية والألعاب النارية في رأس السنة، نحن نعيش في قلب الموجة الخامسة وطواقمنا الصحية منهكة»، مضيفًا: «متحور أوميكرون ينتشر بسرعة في فرنسا وسيصبح هو الأكثر انتشارا مع بداية العام المقبل».

يذكر أنّ فرنسا قررت قبل أسبوع منع الاحتفال بأعياد الميلاد وتشديد القيود الوقائية واتخاذ إجراءات غير مسبوقة للحد من تفشي الوباء على ضوء تحذيرات بخطورة الوضع الصحي في البلاد.

ويشار إلى أنّ إلغاء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مالي هذا الأسبوع يعود إلى تفاقم الأزمة الصحية وتحدياتها.