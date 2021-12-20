ضبط عنصر إجرامي في سوهاج بتهمة ترويج عطور مخدرة عبر الفيس بوك

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.. فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى، الأمن العام، نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات) بالاشتراك مع مديرية أمن سوهاج نشاط (عنصر إجرامى- مقيم بدائرة مركز شرطة ساقلتة) تخصص نشاطه الإجرامى فى ترويج عطور لها تأثير مخدر الحشيش "تحمل اسمين تجاريين" وذلك من خلال صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، متخذاً من دائرة مركز شرطة ساقلتة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بدائرة القسم.. وبحوزته (جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"- هاتف محمول).

بمواجهته أيد ما جاء بالتحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.