زوج في دعوى نشوز: أوهمتني طوال 5 سنوات بعدم قدرتي على الإنجاب

لم يتوقع «ن. م»، 33 عاما، أن جحود زوجته سيصل إلى هذا الحد، وأنها ستجعله يعاني لمدة 5 سنوات وسط الأطباء لينجب طفلاً، ليكتشف بعد ذلك أنها من تمنع نفسها من الإنجاب وتتعاطى حبوب منع الحمل سراً، وتقنعه أنه غير قادر على الإنجاب، فلجأ الزوج لمحكمة الأسرة، وأقام ضدها دعوى نشوز ليعاقبها على فعلتها ويحرمها من حقوقها الشرعية كما حرمته من الإنجاب لسنوات، وقبلت المحكمة دعواها وقضت بنشوز الزوجة.

وقال الزوج أمام قاضي محكمة الأسرة إنه تعرف عليها عن طريق أحد الجيران، ورشحتها له والدته وأقنعته بخطبتها، وعرف أن سبق لها الخطوبة 3 مرات، وعندما سألها ردت أنها لم تتقبل شخصيتهم أو التحكمات الزائدة في حياتها، ووافقت العائلتان على الخطوبة واتفقا على جميع تجهيزات الزواج، وحددا موعد الزفاف بعد أشهر وعندما انتهوا من تجهيز شقة الزوجية، انتقلوا للعيش معاً تحت سقف واحد، وحينها اكتشف كل منهم شخصية الآخر.

الزوجة عصبية ومسيطرة

وأضاف الزوج أنه بدأ الصدام بينهما منذ أول شهر، حيث ظهرت شخصيتها المزعجة، وكانت تريد السيطرة على كل شيء وعندما يعترض تظهر عصبيتها الزائدة، ولا تتمالك أعصابها أمام الآخرين، وبعد عدة أشهر لاحظت عائلتاهما أنهما تأخرا في الإنجاب، وعرضوا عليهما اللجوء لطبيب نساء، وبالفعل تابعا مع طبيب وأظهرت الأشعة أنها لا تعاني من عائق للإنجاب، وبدأت تقنعه أنه السبب في تأخير حملها، وبدأ يتابع مع طبيب دون أن يخبر أحدا، وأخبره أنه لا يعاني من أي أمراض تمنعه من الإنجاب، لكنها عرضت عليه المتابعة مع طبيب آخر تعرفه.

الصيدلي قاله على حبوب منع الحمل

وتابع الزوج للقاضي سبب دعواه: «الدكتور التاني قالي إن أنا السبب في تأخير الخلفة، وأن لازم أمشي على علاج معين، وهي اتفقت معايا أن محدش من العيلتين هيعرف حاجة، وبدأت أتعالج وكل مرة تجربة الحمل تفشل، والحال استمر لـ 5 سنين، وطلبت من الدكتور إننا نعمل عملية عشان نخلف لكنها رفضت، وبعد فترة عرفت من الصيدلي أن البرشام اللي مراتي بتأخد منه مش لاقيه وأنه هيدور لها عليه، ولما سألته اتفاجئ واتهرب مني، ولما أصريت عليه قالي أنها بتاخد منه برشام منع الحمل من سنين، ولما واجهتها، معرفتش ترد عليا، فضربتها وهربت مني على بيت أهلها».

المحكمة حكمت لصالج الزوج

واختتم الزوج دعواه بأنه لم يخبرها أنه سيقوم بتطليقها، وقرر اللجوء لمحكمة الأسرة بزنانيري وأقام دعوى نشوز، ليعاقبها على فعلتها ويحرمها من حقوقها الشرعية كما حرمته من الإنجاب لسنوات، وحكمت المحكمة لصالحه.