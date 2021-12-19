زوج في أغرب دعوى نشوز: تخنت بعد الجواز 70 كيلو وبقيت أخاف منها

وسط دفاتر دعاوى محكمة الأسرة، عثر خبراء التسوية على دعوى نشوز من أغرب الدعاوى التي حاولوا البحث عن حل لها، حيث أقام شاب عشريني دعوى نشوز ضد زوجته بعد 7 أشهر من زواجهما، بحجة زيادة وزنها بعد الزواج، وأنه أصبح لا يتقبل شكلها بهذا الحجم، على الرغم من أنه نصحها أن تتابع مع طبيب لتحافظ على وزنها، لكنها رفضت وقالت له إنها لا تود الاستمرار على نظام غذائي مميت بالنسبة لها، وبعد محاولات كثيرة معها، لجأ للمحكمة وأقام دعوى نشوز حملت رقم 33 لسنة 2021.

دعوى نشوز بعد 7 شهور

وقال الشاب لقاضي محكمة الأسرة، إنه تعرف على زوجته عن طريق أحد الأصدقاء المقربين له، وبعد اللقاء الأول تبادلا الإعجاب وتحدث معها لفترة طويلة، ووجد فيها الصفات التي يبحث عنها، فتحدث معها بشأن الزواج ووافقت وتقدم لخطبتها وتعرف على أسرتها ووجدهم ميسوري الحال ووافقوا على الخطبة، وبعد أشهر قليلة قاموا بتجهيز الشقة، واتفقوا على حفل زفاف، وانتقلا سويا بعش الزوجية، ولكن استمر زواجهما 7 أشهر فقط.

وأضاف الزوج أنه عاش أجمل أيام حياته في بداية الزواج، وبعد أول شهر انقلبت حياته رأساً على عقب، بعد تغيير زوجته للنظام الغذائي، وبدأ وزنها يزيد بطريقة رهيبة، حسب وصفه، وعلى الرغم من أنه حاول إقناعها بالعودة للنظام الغذائي الأول، ولفت نظرها أكثر من مرة لزيادة وزنها، لكنها قالت له إنها مقتنعة بشكلها ونفسها، وبعدها بدأت بينهما الخلافات بطريقة متزايدة يومياً وحتى بعد كل ذلك لم تقتنع، بل زاد وزنها واتهمته أنه جعلها تدخل في موجة اكتئاب.

الزوج: بقت 130 كيلو وبيخاف منها

وتابع الزوج: «أنا كنت متجوزها موديل دلوقتي بحسها جدتي، ولبسها اتغير، وبقيت أخاف من التعامل معاها حتى لو هزار، بعد ما كانت 60 كيلو بقيت 130 كيلو، ولما أقولها كفاية كده لازم تخسي تزعل وتاكل زيادة، وتعند معايا، وبعد فترة بقيت مش بتقدر تتحرك، ولما روحنا لدكتور سمنة واداها نظام أكل تمشي عليه، رفضت وقالت لي إن الأكل ده بيموتها من الجوع، وحاولت أقنعها أكثر من مرة لكنها صممت تعيش زي ما هي عايزة».

الزوجة كانت رشيقة ورياضية

وأشار الزوج إلى أنه لا يرى أي سبب غريب في قضيته، لأنه عندما خطبها كانت فتاة جميلة ورشيقة وأبدى إعجابه بها أكثر من مرة، وكانت تحافظ على جسدها ومهتمة بنفسها منذ أن تعرف عليها، وقبل الزواج، كانت تتناول الطعام بقدر احتياجها، وكانت تمارس الرياضة، لكن كل ذلك تغير بعد الزواج.

وأنهى الزوج دعواه بأنه طلب من زوجته على مدار أشهر تغيير نظام حياتها، والعودة بالتدريج لنظام حياتها القديم، لكنها رفضت، فلجأ لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وأقام ضدها دعوى نشوز، ولا زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.