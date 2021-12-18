زوج في دعوى نشوز: «كل صحابها رجالة وقالت لي انت متخلف ورجعي»

بعد أن سئم «حماد» من إقناع زوجته بالالتزام بالعادات والتقاليد التي نشأ عليها، توجه لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة وأقام ضدها دعوى نشوز بعد 6 أشهر فقط من زواجهما، بسبب أنها رفضت قطع صلتها بأصدقائها الرجال.

وزعم أنها تطاولت عليه ووصفته بأنه غير متحضر ورجعي، فاستشاط غضباً منها، وضربها ومنعها من التحدث مع أي أحد، موضحاً أنها بررت موقفها بأنه ليس من حقة التدخل في حياتها، ورفض الزوج الحلول التي توصل إليها خبراء التسوية.

زوجته كانت صديقة أخته

قال حماد لقاضي محكمة الأسرة إنه تعرّف عليها عن طريق شقيقته، حيث تجمعهما علاقة صداقة قوية، وكانت تقضي أوقاتاً طويلة فى منزلهم برفقتها، وفي هذه الأثناء ارتبط بها، وتقدّم لها بعد فترة وبعد موافقة العائلتين والاتفاق على كل شيء، تزوجا بعد شهرين، وكان يعتقد أنه يعرف عنها كل شيء كما كانت تظهر، لكنه بعد الزواج اكتشف أنها تفكر بطريقة متحضرة حسب ما وصفت له.

كل صحابها رجالة

أضاف الزوج للقاضي أنه في بداية الزواج كانت حياتهما تسير بشكل جيد، وكان يحاول إسعادها بأي شكل، وصارت حياتهما في حب وطمأنينة، وكان هناك بعد المشكلات الروتينية وكانا قادرين على حلها معاً، وكانا يتبادلان الآراء في كل صغيرة وكبيرة، مشيراً إلى أنه لم يعترض على أي شيء في حياتها الشخصية، حتى أنه لاحظ أن معظم أصدقائها رجال، وتتحدث معهم طوال اليوم على الهاتف.

حاول إقناعها بتقاليده

وأوضح الزوج أنه حاول التحدث معها أكثر من مرة عن أنه رجل شرقي ونشأ في أسرة محافظة على العادات والتقاليد، وأنه لا يقبل أن تكون زوجته على علاقة بأي أصدقاء شباب، وحينها وعدته بأنها ستحاول تصليح الأمر، لكنه لاحظ ذهابها إلى منزل أسرتها أكثر من مرة في الأسبوع.

تطاولت عليه وشتمته

وتابع حماد: «لما سألتها مش بتعقد في البيت ليه، قالت لي إنها مش بتاخد راحتها، وإنها بتبقى عايزة تكلم صحابها وإنه كفاية إنها مابقتش تشوفهم بعد الجواز، ولما ضربتها قالت لي إني رجعي ومتخلف ولسه متمسك بالعادات والتقاليد، وأن ممكن أنا التاني أصاحب بنات وهي مش هتعترض، فطردتها عشان بتعند معايا وشتمتني».

وأنهى الزوج دعواه بأنه سئم من إقناعها بأي شيء، وأنها لا تريد إدخال أي شخص للحل بينهما ومتمسكة بآرائها المتحضرة، فلجأ لمحكمة الأسرة وأقام دعوى نشوز حملت رقم 26 لسنة 2017، وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.