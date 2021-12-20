معلومات لا تفوتك عن استمارة الصف الثالث الثانوي لدخول الامتحانات

يبحث الكثير من أولياء الأمور عن تفاصيل استمارة الصف الثالث الثانوي الإلكترونية، عبر موقع وزارة التربية والتعليم، التي تعد أحد الشروط الأساسية لدخول امتحانات الثانوية العامة 2022.

وفي إطار سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة لبوابة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، في مجال الخدمات الحكومية، نستعرض أهم المعلومات التي يجب أن تعرفها عن تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي في السطور التالية:

تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي

يمكن للطلاب تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، والتي أصبحت متاحة اليوم.

المستندات المطلوبة لتسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي

حتى يتمكن الطلاب من تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي، يجب أن يتم توفير المستندات الآتية:

شهادة ميلاد مميكنة «كمبيوتر».

أصل إيصال للمصروفات بالإضافة إلي 3 نسخ صوئية.

إيصال تأمين التابلت بالإضافة إلي 3 نسخ صوئية.

إيصال رسم دخول الامتحان بالإضافة إلي 3 نسخ صوئية.

عدد (1) طابع دعم وتمويل المشروعات التعليمية فئة 10 جنيهات أو عدد (10) طوابع فئة (1) جنيه، ويتم لصقهم أسفل أو علي الورقة من الخلف.

فايل بلاستيك بكبسولة.

صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

صورة بطاقة الطالب إن وجدت.

ضوابط تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي

وبحسب بيان وزارة التربية والتعليم، فإنه يجب مراعاة الآتي عند تسجيل الاستمارة:

- أن يكون اسم الطالب على الاستمارة رباعيا ومطابق حرفيا للاسم الموجود في شهادة الميلاد.

- على كل طالب من طلاب الثانوية العامة، الاحتفاظ لنفسه بنسخة كاملة من جميع الاوراق ، وسوف ليتم تسليمها في المدرسة.

رسوم دخول امتحانات الثانوية العامة 2022

أعلنت الإدارات التعليمية، أن رسوم دخول امتحانات الثانوية العامة 2022 أول أو ثاني مرة لطلاب الرسمي، الخدمات، المنازل 210 جنيهات، ورسوم دخول الامتحان ثالث أو رابع مرة (منازل) 410 جنيهات.

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم لتسجيل استمارة الثانوية العامة، وإدخال البريد الإلكتروني الموحد الخاص بالطالب والذي يبدأ بكود الطالب والضغط على تسجيل دخول، ثم كتابة كلمة السر الخاص.

سوف تظهر الاستمارة الخاصة بالطالب، يقوم بعدها لمراجعة البيانات الخاصة، يجب التأكد من صحتها بشكل دقيق.

بعد التأكد من صحة البيانات، يجب الضغط على «حفظ» البيانات، ثم الضغط على طباعة الاستمارة.