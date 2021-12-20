هيئة الأرصاد تزف بشرى: حالة عدم استقرار الطقس انتهت اليوم

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الطقس انتهت اليوم بعد سقوط الأمطار على عدة محافظات وتساقط قطع الثلج الصغيرة «البرد» على محافظة الإسكندرية، وستقل سرعة الرياح غدا على مختلف محافظات الجمهورية ولكن ستوجد أمطار على شمال البلاد وستكون خفيفة ومتوسطة.

درجات الحرارة في فترات النهار

وأضاف «شاهين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن درجات الحرارة في فترات النهار ستصل إلى 17 درجة ولكن لن يشعر الأشخاص بالبرودة الشديدة بعد قلة الرياح، بينما في المساء سيكون الجو شديد البرودة مطالبا بعدم التعرض مباشرة للهواء البارد حتى لا يتم الإصابة بنزلات برد لذلك يجب أن يتم الحذر عند التعرض لهواء مختلف.

تأثير التغيرات المناخية على مختلف دول العالم

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن التغيرات المناخية تؤثر على مصر كما تؤثر على مختلف دول العالم لذا ظهر سقوط الثلج صباح اليوم الإثنين في محافظة الإسكندرية مبينا أن الهيئة على استعداد دائم لمعرفة الطقس المختلف لتنبيه السادة المواطنين.

إجازات في 3 محافظات

وشهدت محافظات مختلفة اليوم الإثنين هبوط الأمطار وسقوط ثلج في ظل عدم استقرار الأحوال الجوية لذا اتخذت محافظات القاهرة والإسكندرية والقليوبية قرارات بالإجازات في مختلف المدارس.