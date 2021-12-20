بشرى من الأرصاد الجوية: تحسن الطقس غداً في أول أيام فصل الشتاء

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر شهدت تقلب الطقس وتساقط الأمطار بكثرة على القاهرة ومحافظات شمال الصعيد والشمالية وسانت كاترين بجانب تساقط البرد في الإسكندرية، ونشاط الرياح اليوم الاثنين، ما أدى إلى اضطراب حركة الملاحة الجوية.

تحسن درجات الحرارة اليوم

وأضافت «غانم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الاثنين، وتقدمه الإعلامية سناء منصور، أنه حدث تحسن في الأحوال الجوية اليوم في القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا وجنوب الصعيد، ولكن في شمال البلد ما زال الطقس غير مستقر.

درجات الحرارة الصغرى والعظمى

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد، أن غداً سيشهد تحسن الطقس على مختلف الجهات في القاهرة، وستنحصر فرص تساقط الأمطار على شمال البلاد وشمال الدلتا، مُبينة أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة اليوم كانت 15 درجة مئوية وستنخفض درجات الحرارة في المساء بشكل ملحوظ 7 درجات وسيكون الطقس شديد البرودة.

الشبورة تبدأ في الظهور الأربعاء المقبل

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد، إلى أن الطقس سيبدأ في التحسن غداً الثلاثاء وهو بداية فصل الشتاء رسمياً، وسيكون الطقس مائلا للبرودة في الصباح وشديد البرودة في المساء على مختلف أنحاء الجمهورية، موضحة أن الشبورة ستبدأ في الظهور في الطرق القريبة من المسطحات المائية الأربعاء المقبل في ساعات الصباح المبكر، ولكن ستقل مع الساعة الثامنة صباحاً، لافتة إلى أنه ينصح لمصابي الحساسية بعدم النزول إلا للضرورة بسبب وجود رياح محملة بأتربة.