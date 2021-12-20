انتظام الدراسة في جامعة دمنهور غدا

أصدر الدكتور عبدالحميد السيد، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، قرارا بانتظام الدراسة، غدا، بجميع كليات الجامعة.

تعطيل الدراسة في البحيرة

وأصدر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، قرارا بمد تعطيل الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية على أن يستثني من ذلك مديري المدارس وأطقم العمل.

سوء الأحوال الجوية

وشهدت محافظة البحيرة، أمس، تعطيل الدراسة أيضا نظرا لسوء الأحوال الجوية، كما أصدرت جامعة دمنهور قرار بتعليق الدراسة على أن تكون أون لاين.