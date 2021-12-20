ضبط 120 كيلو سمان و18 طن مخلل بمصانع دون ترخيص في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية على الأسواق بمركز ومدينة وادي النطرون؛ لضبط الأسعار وجودة المنتج، وفرض الرقابة على المحال التجارية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

أسفرت الحملة عن ضبط مجزر سمان دون ترخيص وتم التحفظ على 200 كيس سمان زنة 600 جرام بإجمالي كمية مقدارها 120 كجم دون بيانات أو علامات.

ضبط مخلل بمصنع دون تراخيص

كما ضبط 150 برميل مخلل زيتون وزنه 120 كم بإجمالي كمية مقدارها 18000كجم «18 طنا» داخل مصنع دون ترخيص، كما ضبطت 8.800 كجم برجر داخل عبوات دون علامات وبيانات، وتحرر محضري عدم إعلان عن أسعار، واتخذت الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

عصير منتهي الصلاحية

كما ضبط 107عبوات عصير و96 علبة معطر هواء منتهية الصلاحية، و4 محطات وقود متوقفين عن العمل، خلال الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن دمنهور وشبراخيت على مدار اليوم.

تكثيف الحملات

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين؛ للحفاظ على صحة المواطنين.