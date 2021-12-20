مصرع شاب دهسا تحت عجلات القطار أثناء مروره بمزلقان في البحيرة

لقي شاب مصرعه إثر تعرضه لحادث عبور مشاة أثناء مروره بمزلقان كوبري «المهندس» أمام قرية دنشال التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

قطار يصدم شابا

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة دمنهور، يفيد استقبال المستشفى أشلاء شاب إثر تعرضه لحادث عبور، حيث صدمه قطار أمام قرية دنشال التابعة لذات المركز، وحُفظت الجثة وحُرر المحضر اللازم.

نقل الجثة إلى مستشفى دمنهور

وتبين وفاة محمود خليف، وجرى حفظ أشلاء الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم على الطريق الزراعي

وشهد طريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي بنطاق مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، السبت الماضي، حادث تصادم بين 3 سيارات أمام التوفيقية، وحُرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بمنطقة التوفيقية، وعلي الفور تم الدفع بعدد 4 سيارت إطفاء، وبالانتقال والفحص تبين وفاة 4 أشخاص، وإصابة 2 آخرين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

وحُفظت الجثث تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى إيتاي البارود العام، فيما أجريت الفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.