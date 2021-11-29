محافظ أسوان يعتمد مشروع المخطط الاستراتيجي العام لمدينة نصر النوبة

اعتمد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مشروع المخطط الاستراتيجي العام لمدينة نصر النوبة وذلك بعد اعتماد الحيز العمراني لها بإجمالي مساحة تصل 1250 فدانًا تقريباً بعد أن كانت 790 فدانا في آخر حيز عمراني معتمد للمدينة وذلك في عام 1996.

جاء ذلك بحضور أحمد شعبان نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بجانب المهندس سيد بدوي رئيس إقليم جنوب الصعيد بهيئة التخطيط العمراني، وأيضاً المهندس جورج سامح مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، بالإضافة إلى صابر حسين رئيس مدينة نصر النوبة.

المخطط الإستراتيجي سيساهم في تعدد الأنشطة التنموية

أوضح اللواء أشرف عطية، أن المخطط الاستراتيجي سيساهم في تعدد الأنشطة التنموية ومنها الحرفية والخدمية والصناعية والتراثية والسياحية لزيادة فرص العمل للشباب، وكذا سيعمل على دعم البنية التحتية مع التوسع العمراني المستقبلي.

ولفت إلى أن هناك مشروعات مخطط تنفيذها منها إنشاء متحف للتراث النوبي ومجمع رياضي متكامل ومركز تأهيل مهني وحرفي ومنشآت تعليمية ومنطقة استثمارية وتجارية لتجارة الجملة والتجزئة وعدد من المواقع الخدمية لتخفيف أعباء ومشقة التنقل على المواطنين.

المخطط يساعد في تعدد الأنشطة التنموية وزيادة فرص العمل للشباب

كما وجه أشرف عطية بسرعة إدراج مشروع إعداد المخطط التفصيلي للمدينة فور صدور قرار اعتماد المخطط الإستراتيجي العام للمدينة وذلك لتحقيق كافة المطالب الجماهيرية والتطلعات المستقبلية.

وأكد أنه تم عرض مشروع المخطط الاستراتيجي للمدينة بجلسة استماع في مايو 2021 مع ممثلين من أهالي مدينة نصر النوبة حيث تم استعراض مطالبهم ومقترحاتهم وبناء عليه تم إدراجها ضمن المشروعات الواردة بهذا المخطط.