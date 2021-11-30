زادت خلال الساعات الأخيرة، عمليات البحث عن المستندات المطلوبة للتسجيل في مبادرة إحلال السيارات، التي تتبناها الدولة المصرية، لتحويل السيارات التي مر على صناعتها 20 عامًا، بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها «الوطن»، للجمهور على مدار اليوم، نستعرض في السطور التالية، المستندات المطلوبة للتسجيل في موقع مبادرة إحلال السيارات، للراغبين في تقديم طلب إحلال سياراتهم الأجرة والميكروباص والنقل والملاكي.

مبادرة إحلال السيارات

ويمكن لمن يرغبون في الاشتراك بمبادرة إحلال السيارات، التسجيل إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للمباردة Go green.

شروط التسجيل في مبادرة إحلال السيارات الملاكي

هناك بعض الشروط المطلوبة للتسجيل في المنظومة الجديدة لكل من السيارات الملاكي والأجرة، منها:

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عام.

- أن يكون المتقدم حاصلا على رخصة قيادة سارية.

- أن يتعهد المتقدمون بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وإثبات القدرة المالية للسداد (بيان بإجمالي الدخل الشهري سندات ملكية- وديعة).

الأوراق المطلوبة للتسجيل في مبادرة إحلال السيارات

وحتى تتمكن من التسجيل يجب أن يوفر المتقدم بعض المستندات والأوراق المطلوبة، والتي تكون كالآتي:

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد والضامن.

- تقديم مستندات إثبات محل الإقامة لكل من المستفيد والضامن (عقد إيجار- تمليك محل الاقامة، إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه حديث لم يمر عليه أكثر من ثلاثة أشهر، ورخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها).

- طبعة من التأمينات الاجتماعية، موضحا بها أن المستفيد مؤمن عليه.

- تقديم صحيفة حالة جنائية حديثة لم يمر عليها أكثر من شهر.

- تقديم شهادة صادرة من مصلحة الضرائب التابع لها المستفيد تفيد بعدم وجود مستحقات ضريبية واجبة الأداء، ورخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها.