«إحلال السيارات»: سلمنا 10 آلاف سيارة جديدة تعمل بالغاز حتى الآن

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات القديمة، إن عدد الطلبات الصحيحة المستوفية لكافة شروط المباردة الرئاسية وصلت إلى نحو 36 ألف طلب جديد الإحلال، حتى نهاية الأسبوع الثاني من ديسمبر الحالي.

10050 سيارة تسلمتها المبادرة تمهيدًا لتخريدها

وأضاف «عوض» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن عدد السيارات القديمة التي تسلمتها المبادرة تمهيدًا لتخريدها وصلت إلى 10050 سيارة قديمة، مرّ على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عامًا، منهم 9200 سيارة ملاكي، و850 سيارة تاكسي وميكروباص.

220 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر

وأكد «عوض» أن قيمة الحافز الأخضر الذي تحملته الدولة في مقابل تحفيز أصحاب السيارات لدخول المبادرة الرئاسية، وصل إلي نحو 220 مليون جنيه، مضيفًا أن المبادرة نجحت في تسليم نحو 10 آلاف سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للإحلال، في شهر يناير الماضي، تتوزع بين 9450 سيارة ملاكي، بالإضافة إلى 550 سيارة تاكسي وميكروباص حتى الأسبوع الثاني من ديسمبر الحالي.

القاهرة الأعلى تفاعلًا مع مبادرة تجديد السيارات

وتصدرت محافظة القاهرة قائمة المحافظات الأكثر تفاعلًا مع المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، التي مرّ على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عامًا.

وفي يناير الماضي أطلقت الحكومة بتوجيهات رئاسية مبادرة لإحلال السيارات القديمة، التي مر على تصنيعها أكثر من 20 عامًا، متضمنة عدد من المزايا، لتحفيز المواطنين ضمن المرحلة الأولى من المبادرة التي تستغرق 3 سنوات في عدد من محافظات «القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والبحر الأحمر والسويس وبورسعيد»، وتستهدف الحكومة إحلال 250 ألف سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي في المرحلة الأولى.