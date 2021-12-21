عام حافل بالأحداث الدراماتيكية.. كيف تغير وجه العالم في 2021

شهد العالم في العام 2021 الذي يفصلنا عن انتهائه نحو 10 أيام، عددا كبيرا من الأحداث والنزاعات المسلحة، ولم يخلُ العام أيضاً من النزاعات السياسية التي ساهمت في تغيير شكل وصورة المشهد في العديد من الدول، وفيما يلي ترصد «الوطن» أبرز تلك المشاهد التي قلبت موازين القوى في عدد كبير من القارات.

1- انهيار صفقة القرن بعد رحيل ترامب ونتنياهو

بدأ العام الذي أوشك على الانتهاء بتطورات سياسية على الساحة الأمريكية، حيث رحل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وخلفه في تولي كرسي الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس الحالي جو بايدن، الذي تم تنصيبه رسمياً في 20 يناير الماضي، إلاّ أنّه قبل أيّام من توليه مقاليد الحكم اقتحمت حشود من مؤيدي الرئيس دونالد ترامب مقر الكابيتول في مسعى لمنع المشرعين من الإقرار بفوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وتسبب رحيل ترامب ونتنياهو في انهيار الخطة التي أعدّها البيت الأبيض، والتي كانت تهدف إلى السلام في الشرق الأوسط بحسب تعبيرهم، والتي كانت تعرف إعلاميا بـ«صفقة القرن».

2- طالبان تعود لحكم أفغانستان بعد عقدين من الزمان

في نبأ أذهل العالم وقلب الموازين، عادت حكومة حركة طالبان الأفغانية مرّة أخرى لحكم البلاد، عقب 20 عاماً من القتال بعد فرارهم من العاصمة كابل والمكوث في الجبال.

وفي 15 أغسطس المنصرم دخل مسلحو الحركة إلى القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية بعد فرار الرئيس أشرف غني وكبار المسؤولين في إدارته من البلاد، وذلك في أعقاب انسحاب القوات الأمريكية بعد تواجد دام 20 عاماً، وهي الحرب التي أعلنها الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش بعد هجمات البرجين التوأمين لمركز التجارة العالمي في نيويورك، في الحادي عشر من سبتمبر عام 2001.

3- المصالحة الخليجية

أعلنت قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في محافظة العلا السعودية، وشاركت فيها مصر، في الخامس من يناير 2021، عن انتهاء الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت أواخر يونيو عام 2017 بين قطر من جانب ومصر والسعودية والإمارات والبحرين من جانب آخر.

4- الأزمة اللبنانية - الخليجية

عصفت أزمة أخرى بالعالم العربي أواخر شهر أكتوبر الماضي، وذلك على خلفية تصريحات سابقة التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن النزاع اليمني، ليشتعل فتيل الأزمة بين لبنان من جهة ودول الخليج من جهة أخرى.

وكان «قرداحي» قد أدلى بتصريحات من خلال إحدى البرامج على موقع «يوتيوب» قبل توليه المنصب، قال فيها إنّ اليمن تتعرض لاعتداء خارجي، مؤكداً أنّ جماعة الحوثيين تمارس الدفاع عن النفس.

5- مفاوضات إحياء اتفاق إيران النووي

انفراجة شهدها الملف النووي الإيراني، وذلك عقب انتهاء ولاية «ترامب» وتولي «بايدن» مقاليد الحكم في الولايات المتحدة، حيث انطلقت في أبريل الماضي بالعاصمة النمساوية فيينا مباحثات بين الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران حول إمكانية إحيائه، وتتركز المباحثات على نقطتين أساسيتين هما رفع العقوبات الأمريكية عن إيران وعودة طهران إلى الالتزام الكامل بخطة العمل الشاملة المشتركة.