بريد الوطن.. «الداخلية» ترد على شكوى سكان شارع حسن حلمى

بالإشارة إلى ما نشرته جريدتكم بعددها الصادر بتاريخ 15 نوفمبر الماضى، متضمناً شكوى للمواطن إسلام صديق عيد أمين، نيابةً عن سكان شارع حسن حلمى بمنطقة حدائق حلوان بمحافظة القاهرة، تضرروا خلالها من قيام بعض أصحاب العقارات بوضع حواجز حديدية لحجز أماكن لسياراتهم بالمخالفة للقانون، مما يعيق الحركة المرورية.. نود الإحاطة بأن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قامت بتوجيه العديد من الحملات بالمنطقة محل الشكوى، وقد أسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط عدد 17 حاجزاً حديدياً، وتم رفع جميع الحواجز الحديدية الموجودة.

لواء ناصر محيى الدين - مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات

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