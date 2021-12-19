بريد الوطن .. شقة ضمن المطلقات والحالات القاسية يا وزير الإسكان

أنا سيدة مطلقة وأعول ثلاثة أبناء، اثنان منهم يدرسان بمرحلة التعليم الإعدادى، والثالث فى مرحلة الحضانة، ومقيمة مع أولادى فى قرية دنديط، التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، لكننى لا أشعر بالراحة مطلقاً لأن المنزل ملك للأسرة ويتردد عليه كل أشقائى، وكل أملى أن أجد مسكناً خاصاً يسترنى ويحمينى أنا وأولادى، وفى ظل مبادرات مثل «حياة كريمة»، و«سكن لكل المصريين»، التى تبشر بالخير، وتزرع الأمل فى القلوب الباحثة عن أمل، أناشد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، التكرم بمنحى وحدة سكنية ضمن الوحدات المخصصة للمطلقات وأصحاب الحالات القاسية فى محافظة الدقهلية أو دمياط أو العبور.

صباح عبدالوهاب عبدالمجيد - ميت غمر - الدقهلية

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