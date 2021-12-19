بريد الوطن ..نحن وهم.. حول تداعيات أزمة الغواصات الفرنسية

توترت العلاقات بين فرنسا من جانب وبين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا من جانب آخر بعد فسخ أستراليا عقداً ضخماً لشراء غواصات فرنسية، وذلك بعد تدشين تحالف «أوكوس» الاستراتيجى فى سبتمبر 2021 بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا فى منطقة المحيط الهادى لمواجهة تنامى النفوذ الصينى ودون علم فرنسا، مما أدى لرد فعل فرنسى غاضب، وبسرعة تدخلت أطراف غربية لكى تحافظ على اللحمة بين طرفى الأطلسى، ودفعت بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى للاتصال بالرئيس ماكرون لمواصلة العمل بشكل وثيق لمحاصرة تبعات قضية الغواصات الفرنسية، ثم أعلنت الدولتان عن رغبتهما فى التعاون الاستراتيجى بما يتطابق مع قيمهما ومصالحهما المشتركة.

ومن جانب آخر التقى الرئيس الأمريكى بايدن مع نظيره الفرنسى ماكرون فى سفارة فرنسا فى الفاتيكان عشية قمة «مجموعة العشرين» بالعاصمة الإيطالية روما، لإذابة الجليد فى العلاقات بينهما بعد أزمة الغواصات، وأعلن الرئيس الأمريكى أن الولايات المتحدة ليس لها حليف أقدم ولا أكثر ولاء من فرنسا، وهكذا عمل الجانبان على إصلاح العلاقات، وتمت استعادة الثقة بين دول الغرب الكبرى على ضفتى الأطلنطى مع طىّ صفحة الخلاف بينهم. أما نحن فى المنطقة العربية فتم طرد سفراء بيروت، ومن جهة أخرى تقرر الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع جارتها المغرب.

د. عبدالمنعم بدوى عبدالوهاب

القاهرة

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com