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محمود مسلم

بريد الوطن .. حالة عشق

كتب:

الوطن
09:56 م | الأحد 19 ديسمبر 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

أنا أعشق الطيور

فى الترحال والسفر

وأعشق عطر التراب المدلل

والسير تحت المطر

وأعشق الشتاء وشجر الخريف

عندما يتساقط الورق

ويظل عارياً جافاً

فهو يفرغ قلبه قد صدق

ليبدأ عاماً جديداً

ويوفر الزهر فى الربيع

ونحن نقول نهاية

وهو يتنفس لتكون البداية

وتهل أوكار الطيور وتبدأ الحكاية

المبللة ويورق الزهر

                                                                  منى حافظ خلف الله 

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