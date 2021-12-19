بريد الوطن .. حالة عشق
كتب:
الوطن
09:56 م | الأحد 19 ديسمبر 2021
صورة تعبيرية
أنا أعشق الطيور
فى الترحال والسفر
وأعشق عطر التراب المدلل
والسير تحت المطر
وأعشق الشتاء وشجر الخريف
عندما يتساقط الورق
ويظل عارياً جافاً
فهو يفرغ قلبه قد صدق
ليبدأ عاماً جديداً
ويوفر الزهر فى الربيع
ونحن نقول نهاية
وهو يتنفس لتكون البداية
وتهل أوكار الطيور وتبدأ الحكاية
المبللة ويورق الزهر
منى حافظ خلف الله
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