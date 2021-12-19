بريد الوطن .. حالة عشق

أنا أعشق الطيور

فى الترحال والسفر

وأعشق عطر التراب المدلل

والسير تحت المطر

وأعشق الشتاء وشجر الخريف

عندما يتساقط الورق

ويظل عارياً جافاً

فهو يفرغ قلبه قد صدق

ليبدأ عاماً جديداً

ويوفر الزهر فى الربيع

ونحن نقول نهاية

وهو يتنفس لتكون البداية

وتهل أوكار الطيور وتبدأ الحكاية

المبللة ويورق الزهر

منى حافظ خلف الله

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com