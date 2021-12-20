انهيار شرفة منزل بدمنهور نتيجة للطقس السيئ «صور»

شهدت منطقة ميدان المحطة في دمنهور بمحافظة البحيرة، سقوط شرفة منزل دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، نتيجة لموجة الطقس السيئ التي تمر بها عدد من المحافظات من بينها البحيرة.

إخطار بالحادث وفرض كردون أمني

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة دمنهور بسقوط شرفة منزل بمنطقة المحطة، بالتزامن مع موجة سقوط الأمطار.

وتوجهت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وفرض كردون أمني، وفصلت المرافق عن المكان، وتبين عدم وقوع إصابات بشرية جراء الإنهيار، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

العقار خالٍ من السكان وصدر له قرار هدم

وأوضحت التحريات، أن العقار خالٍ من السكان، حيث صدر له قرار هدم، واتخذت الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة لحماية المواطنين والمارة.

وشهدت محافظة البحيرة، اليوم، سقوط أمطار غزيرة على مختلف المدن والمراكز، وسط انخفاض حاد في درجات الحرارة، ونشاط لحركة الرياح حيث زادت حدتها في المدن الساحلية إدكو، رشيد، المحمودية.

كما أصدر محافظ البحيرة قرارا بمد تعطيل الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، على أن يستثنى من ذلك مديري المدارس، لليوم الثالث على التوالي بالتزامن مع موجة الطقس السيئ.

ومن جانبها أصدرت جامعة دمنهور قرار بانتظام الدراسة، غداً، في جميع الكليات، بعدما شهدت الجامعة، أمس، تعليق الدراسة بها على أن تكون أون لاين.