محافظ الإسكندرية: تطوير منظومة الصرف «دواء مر».. وعلى الأهالي مساعدتنا

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، انتظام الدراسة في المدارس والمعاهد الأزهرية غدًا الثلاثاء، كون شدة الأمطار ستكون خفيفة، إضافة إلى أن ارتفاع الأمواج لن يتخطى 2 مترا، موضحًا أن المحافظة قررت عودة الدراسة بناء على تقرير الأرصاد الجوية، كما أن سرعة الرياح وصلت إلى 65 كيلو مترًا اليوم، فضلا عن حركة الأمواج التي بلغت 5 أمتار، وهو ما استدعى تعطيل الدراسة.

لم تتعطل الحركة المروية في أي شارع رغم التقلبات الجوية

وأضاف «الشريف»، خلال مداخلة في «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، على «صدى البلد»، أنه لم تتعطل الحركة المروية في أي شارع، رغم التقلبات الجوية التي شهدتها المحافظة، إذ المحافظة استقبلت 16 سيارة من القاهرة، لتقديم دعم لعملية تصريف مياه الأمطار، مؤكدًا أن عملية تطوير الصرف الصحي بالإسكندرية والبنية التحتية دواء مر، وعلى أهالي الإسكندرية المساعدة في تنفيذها، وأنه من المقرر تخصيص ما يقرب من 3 مليارات جنيه لحل أزمة مياه الأمطار في الإسكندرية، كما أن كلية الهندسة وضعت خطة للاستفادة من مياه الأمطار للدلتا الجديدة.

دراسة حول تطوير البنية التحتية وشبكات تصريف مياه الأمطار

وكشف محافظ الإسكندرية، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المسئولين حول أسلوب التعامل مع مياه الأمطار بالإسكندرية، إذ قال «جامعة الإسكندرية أعدت دراسة حول تطوير البنية التحتية وشبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي منذ فترة، وسيتم مراجعة طلمبات الغطس في كافة الأنفاق، إضافة إلى تطوير الشنانيش بشكل يومي»، كما أن الخطة الآجلة لمواجهة مياه الأمطار تشمل فصل شبكتي تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي.

الدراسة المخصصة لحل أزمة الأمطار ضخمة وأجريت بطريقة علمية ومتحضرة

وأوضح اللواء محمد الشريف، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وجه بالاستفادة من كل قطرة مياه، كما أن الدراسة المخصصة لحل أزمة الأمطار ضخمة وأجريت بطريقة علمية ومتحضرة.