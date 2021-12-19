جامعة عين شمس تحسم الجدل حول مشاركة راقصة في احتفالية اللغة العربية

نفت جامعة عين شمس ما تردد عن وجود حفل لـ«راقصة» داخل الحرم الجامعي أمام مبني إدارة الجامعة «قصر الزعفران»، وذلك خلال الحفل السنوي الذي أقيم بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، وقال الدكتور تامر راضي مدير رعاية الشباب بجامعة عين شمس، أن ما جرى نشره عن وجود راقصة داخل الجامعة غير صحيح، مؤكداً أن الصور المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي «مبتورة» من صورة كاملة للحفل، موضحاً أن الحفل الذي جرى تنظيمه لفرقة استعراضية تابعة لوزارة الثقافة المصرية، مكونة من فرقة الفنون الشعبية، وكانت تقوم بعمل فقرات استعراضية في إطار الفلكور والفنون الشعبية.

جامعة عين شمس: العروض لفرق شعبية تابعة لوزارة الثقافة

وأضاف مدير رعاية الشباب بجامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفقرة قدمها البيت الفني التابع للفنون الاستعراضية بوزارة الثقافة «مسرح العرائس»، مؤكداً أنه لا توجد أي راقصات أو فقرات لا تليق بالحرم الجامعي وقدسية ومكانة للتعليم الجامعي، لافتاً إلى أن الجامعة احتفلت أمس، باليوم العالمي للغة العربية، وجرى تنظيم أكثر من احتفالية وعرض فني وآلات شعبية، بجانب الصالونات الثقافية.

رقصة «الشمعدان»

وأوضح أن الفرق الاستعراضية كانت تؤدي رقصة «الشمعدان»، وهي تابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، مؤكداً عدم وجود أي راقصات بالحفل.