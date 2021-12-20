محافظ الإسكندرية: انتهينا من تصريف مياه الأمطار بالكامل بعد سقوط الثلوج

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن طقس اليوم في المحافظة كان أسوأ من أمس بشكل كبير، إذ ارتفعت الأمواج 5 أمتار وهذا ارتفاع كبير للغاية، كما أن سرعة الرياح كانت قوية فبلغت ما بين 60 لـ65 كم/ الساعة، والأمطار كانت ما بين المتوسطة إلى الغزيرة، «المطر نزل طول الليل إمبارح لحد تاني يوم الصبح».

أمطار غزيرة وثلوج على الإسكندرية

وأضاف «الشريف»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، اليوم الاثنين، أنه شهد صباح اليوم سقوط ثلوج على بعض المناطق، وهذا أمر نادر بالمحافظة، فمن المعهود سقوط أمطار غزيرة لكن الجديد اليوم هو سقوط الثلوج.

وأفاد بأن هناك أكثر من 15 تجمعا لمياه الأمطار بالإسكندرية، وجرى تصريفها جميعا، كما أن الحركة المرورية لم تشهد أي تعطل طوال النهار ولا سيما الطريق الصحراوي، وجرى رصد تجمعات للأمطار في 7 أحياء وجرى تصريفها.

وتابع: «المحافظة لم تشهد أي أحداث غير عادية، لا بيوت سقطت أو بلكونات رغم الرياح الشديدة، والشوارع الجانبية مازال بها تراكم للمياه ولكنها تسمح بالمواطنين بالعبور والطلاب للذهاب للمدارس».

حل جذري لمشكلة الصرف

وعن إيجاد حل جذري لمشكلة صرف مياه الأمطار بالمدينة، قال: «الرئيس السيسي ورئيس الوزراء مهتمان للغاية بمشكلة الأمطار بالإسكندرية لأنها أصبحت مشكلة مزمنة منذ 2015 وزيادة كميات الأمطار، وهناك معطيات لابد من مراعاتها، منها خصوصية المحافظة حيث تعتبر تراثية وتاريخية «لو فحتنا مترين أو متر واحد بنلاقي آثار»، وبالتالي يمثل ذلك مشكلة.

ولفت أن رئيس الوزراء تواصل مع المحافظة وأمر بإجراء دراسات عاجلة لحل مشكلة الأمطار في الإسكندرية، فأجريت جامعة الإسكندرية دراسة رائعة تشكل الـ 10 أحياء وبها حلول جذرية وقوية على المدى الـ 25 سنة القادمة.