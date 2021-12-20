الشريف: الإسكندرية أصبحت مثل روسيا ولندن.. «الثلج أرحم من الأمطار»

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه جرى الاستعانة بأرض شركة الزيوت، من أجل تصريف المياه بها، وذلك بكميات تزيد عن 300 متر مكعب، لعدم تعطيل الحركة المرورية، متابعا: «وقفنا على كوبري نزل علينا تلج، وبقينا زي لندن وموسكو، شكله جميل زي الثلج، لسه موصلناش مرحلة مكافحة التلج، ده أرحم لنا من المياه على الأقل».

دراسة من جامعة الإسكندرية

وأضاف «الشريف» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، قدمت دراسة في عام 2019، وجرى تحديثها أظهرت أن كميات الأمطار في الإسكندرية، تزيد كل عام عن العام السابق، وقدمت الدراسة حلول عاجلة لمشكلات تجمع المياه.

الحفاظ على كل نقطة مياه

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، طالب بالحفاظ على كل نقطة مياه، مطالبا أيضا بوضع مخطط زمني لإجراء إصلاحات، وتطوير بمحافظة الإسكندرية، لحل أزمة تجميع المياه فيها في الشتاء.

عدم اتخاذ قرار الإجازة غدا

وأكد محافظ الإسكندرية، أن غدا الثلاثاء لم يتم اتخاذ قرار فيما يخص تأجيل الدراسة حتى الآن، لكن ستقل كمية الأمطار لتكون متوسطة، والرياح ستكون 30 كيلومتر في الساعة، وارتفاع الأمواج سيكون 3 أمتار، مبينا أنه من الصعب إعطاء أجازة غدا الثلاثاء بعد إجازة اليوم، بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية، لكن لا زال الأمر قيد الدراسة.