حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 21-12-2021 مهنيا وعاطفيا

تعتبر أنثى برج الجدي من أكثر الناس رضى عن الذات، فهي فخورة دوما بما تقدّمه وتحقّقه، بالإضافة إلى أنها عادة ما تعتدّ بمظهرها وتعتقد بأنها من أجمل النساء حتى لو كانت لا تتمتع بالثقة الكافية بجمالها فإنّها لا تكفّ عن الاعتقاد بأن لا أحد يضاهي جمالها وبأنها أجمل فتاة بين الموجودات.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

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حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

إذا كنت متزوجا تذكر جيدا أن حياة الشراكة تتطلب منك أن يكون الأمر شورى.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.