حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 21-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتمتع أصحاب برج الدلو بشخصية مستقلة، فليس بوسع أحد التحكم بهم أو أن يفرض رأيه عليهم، كما يمتلكون قدرة على إدارة الأعمال التجارية، ولديهم أفكار جيّدة في تشكيل سياسات ونظريات جديدة خاصّة بالتجارة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

القمر يتنافر مع فينوس في منزلي الصحة، وعليك اليوم أن تنظم جهودك وتسترخي وتأخذ قسطا وافرا من الراحة.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

اليوم عليك أن تبتعد عن العصبية، وأن تفكر جيدا قبل إعطاء أي رد ولا تعلن أخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان عبدالله مشرف، ويوافق تاريخ ميلاده 15 فبراير.