الشمس تتعامد على «قدس الأقداس» بـ معابد الكرنك واحتفالات فنية «فيديو»

بدأت صباح اليوم، أشعة الشمس في التعامد على معابد الكرنك، بداية من المحور الرئيسي حتى قدس الأقداس داخل المعبد، وهي ظاهرة سنوية تحدث في الـ 21 من ديسمبر من كل عام ويحضرها العديد من السياح الأجانب والمصريين من زوار معابد الكرنك وممن يأتون خصيصا للمعبد في ذلك اليوم لمتابعة مشاهدة ورصد الظاهرة الأثرية الفريدة التي تحدث كل عام في معابد الكرنك.

عروض فنية واستعراضية

ونظمت محافظة الأقصر احتفالية خاصة بتلك الظاهرة بحضور نائب محافظ الأقصر محمد عبد القادر خيري، وعدد من القيادات الأثرية والسياحية المهمة من ممثلي غرفة شركات السياحة والسفر ولجنة التسويق السياحي بالمحافظة السياحية، فضلا عن مشاركة بعض القيادات التنفيذية في الاحتفال بتلك الظاهرة.

تضمنت الاحتفالية التي نظمتها محافظة الأقصر تقديم عروض تنورة مع عرض للفنون الشعبية والرقص بالعصا من قبل فرقة قصر الثقافة للفنون الشعبية، مع المزمار، بحضور عدد من السياح الأجانب والمصريين الذين قرروا متابعة الظاهرة ورصدها في ذلك اليوم.

ظاهرة التعامد.. فريدة من نوعها

وأوضح طيب غريب، مدير معابد الكرنك، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تعامد الشمس يعتبر ظاهرة فريدة من نوعها تحدث سنويًا على قدس الأقداس بمعابد الكرنك في يوم 21 ديسمبرسنويًا، حيث تبدأ الشمس في التعامد على معابد الكرنك حتى تصل إلى قدس الأقداس من الساعة السادسة وحتى السابعة صباحًا.

تعامد الشمس على أبوسمبل

وأضاف أنه تم رصد الظاهرة لأول مرة في القرن التاسع عشر، حيث يمثل التعامد على قدس الأقداس عند القدماء المصريين بداية التوقيت الشتوي لدى المصري القديم، لافتًا إلى تغيير موعد حدوث تلك الظاهرة في كل أربع سنوات، بسبب الفرق بين السنة الكبيسة والبسيطة، مضيفا أن الظاهرة تحدث كذلك في معبد أبو سمبل بأسوان وقصر قارون بمحافظة الفيوم.