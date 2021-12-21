الولايات المتحدة تدعو مواطنيها إلى تجنب السفر إلى 8 دول.. بينها لبنان

دعت السلطات الأمريكية، أمس الاثنين، مواطنيها، إلى تجنب السفر إلى 8 دول بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» منها لبنان وإسبانيا وفنلندا وتشاد.

«المراكز الأمريكية» تضيف بونير وموناكو وسان مارينو إلى تصنيف المخاطر المستوى الرابع

وأضافت «المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها»، مناطق أخرى منها بونير وموناكو وسان مارينو وجبل طارق، إلى تصنيف المخاطر المستوى الرابع: مرتفع للغاية، والذي يضم أعلى مستوى بالفعل نحو 85 دولة، بما فيها كل دول أوروبا تقريبا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبها، رفعت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، مستوى التحذير من السفر إلى «المستوى 4: لا تسافر للوجهات التي لم يتم تصنيفها من قبل على أعلى مستوياتها بالنسبة للمخاطر منها إسبانيا وفنلندا وتشاد ولبنان».

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، نصحت المواطنين الأمريكيين بتجنب السفر إلى أوكرانيا بسبب «كورونا»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، أعلنت أمس الاثنين، تسجيل 156754 إصابة بـ«كورونا» و1816 حالة وفاة بـ الفيروس، وقالت «المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض»، إن إجمالي الإصابات بـ الفيروس في البلاد، ارتفع إلى 50636126 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 802969 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».‏

وكانت المتحدثة باسم «البيت الأبيض»، جين ساكي، قالت في وقت سابق، إن بلادها لا تعتزم حاليا فرض إغلاق، على خلفية «أوميكرون» المتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأصبح «أوميكرون» المتحور الجديد من «كورونا»، المهيمن في الولايات المتحدة، ومثل المتحور، 73.2% من الإصابات الجديدة بـ المرض خلال الأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر الجاري، وفقا لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية.