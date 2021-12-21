حضور إجباري لمدة يومين لطلاب 5 ابتدائي ومعلميهم لامتحان العربي والحساب

انطلق اليوم، التقييم الخاص باللغة العربية والرياضيات، على عينة من طلاب الصف الخامس الابتدائي، التي تستهدف 345 مدرسة على مستوى الجمهورية، على أن ينتهي غدًا الأربعاء، حيث يستمر لمدة يومين فقط.

وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم، أنَّ التقييم الخاص بقياس مستوى طلاب الصف الخامس الابتدائي، عندما يكون في مدرسة بعينها، فإنّه سيشمل طلاب الصف الخامس جميعهم في المدرسة نفسها، ولن يكون على فصول بعينها، أو عدد محدد من الطلاب، لكنه لن يكون في جميع المدارس الابتدائي، كما يعتقد البعض.

ممنوع تدخل المدارس في خطة الاختبار والتطبيق يشمل فصول المدرسة كلها

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنَّ الحضور اليوم وغدًا، سيكون إجباريًا لجميع الطلاب والمعلمين في الصف الخامس الابتدائي، لكن لن يتدخل أي معلم في عملية قياس المستوى، بل سيتمّ ذلك عبر من اختارهم المركز القومي للامتحانات التابع للوزارة، حيث تمّ التنبيه على المدارس بعدم التدخل في خطة سير التطبيق.

وقال المصدر، إنَّه لم يتم تحديد موعد بعينه أثناء اليوم الدراسي، لامتحان الطلاب في العربي والحساب، لكن قد يكون ذلك في أي وقت من اليوم الدراسي حسب الخطة التي وضعها المطبقون أنفسهم، فقد تكون الحصة الثانية، أو الأخيرة، لذلك تم التنبيه المشدد على المدارس بألا يتغيب أي طالب في الصف الخامس الابتدائي من أول اليوم إلى نهايته.

«القومي للامتحانات» يضع أسئلة الاختبار

وأشار المصدر، إلى أنَّ المركز القومي للامتحانات، هو من وضع أسئلة التقييم، لتحديد نقاط القوة عند الطلاب والعمل على تعزيزها، ونقاط الضعف لعلاجها، من خلال المناهج الجديدة، مشيراً إلى أنَّ هذا الاختبار يستهدف معرفة المهارات المعرفية وقياس مستوى القراءة والكتابة والحساب، ولن تكون الامتحانات بدرجات، بل لمعرفة مستوى الطلاب فقط.