موعد ومكان عزاء الكاتبة الصحفية «ماجدة الجندي».. الأربعاء بمسجد المشير

أعلن السفير محمد جمال الغيطاني، نجل الكاتبة الصحفية الراحلة ماجدة الجندي التي رحلت يوم الأحد الماضي بعد صراع مع المرض، مكان وموعد إقامة عزاء والدته، بمسجد المشير طنطاوي مع اتخاذ التدابير الاحترازية ضد كورونا.

ودوّن «الغيطاني»، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إن شاء الله سيقام عزاء المغفور لها بإذن الله والدتي المرحومة ماجدة محمود الجندي يوم الأربعاء 22 ديسمبر الجاري، بمسجد المشير طنطاوي في ساحة المسجد المفتوحة في ظل التدابير الاحترازية لجائحة كورونا وبرجاء مراعاة ارتداء ملابس ثقيلة، ولا أرانا الله مكروها في عزيز لكم وإنّا لله وإنّا إليه راجعون، نسألكم الدعاء».

وشُيعت جنازة الكاتبة ماجدة الجندي من مسجد السيدة نفيسة بعد ظهر الأحد الماضي بحضور نجليها محمد وماجدة جمال الغيطاني، وعدد محدود من أفراد العائلة.

وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أصدرت بيانًا، نعت فيه الكاتبة الراحلة قائلة: «الراحلة كانت متميزة في مجال الصحافة سواء المصرية أو العربية، ونجحت خلال مشوار طويل في صنع تاريخ ثري ضم مجموعة من الأعمال الصحفية والأدبية البارزة»، وقدمت الوزيرة العزاء لأسرتها وأصدقائها ومحبيها، داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته.

أبرز المحطات في مشوار ماجدة الجندي

يذكر أن ماجدة الجندي، زوجة الكاتب الراحل جمال الغيطاني، وهي من مواليد مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، تلقت تعليمها بمدرسة الليسيه، والتحقت بكلية الآداب جامعة القاهرة، وبدأت العمل الصحفي أثناء دراستها الجامعية، وبدأت رحلتها في بلاط صاحبة الجلالة بمجلة «روزاليوسف»، وعملت بها لأكثر من عقدين، في قسم «أفيش»، المختص بصور من الحياة، كما شغلت رئاسة تحرير مجلة «علاء الدين»، للأطفال، التي تصدرها مؤسسة الأهرام، وعملت في مجلة «صباح الخير»، حيث نشرت باقة من أروع التحقيقات والحوارات الصحفية.