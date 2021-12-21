طقس مشمس وسيولة مرورية على الطرق بالإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية استقرارا في الأحوال الجوية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء باختلاف كبير عن باقي أيام الأسبوع الماضي، وتمتعت الإسماعيلية بطقس مشمس صباح اليوم الثلاثاء مع ظهور واضح للشمس وعدم وجود أي غيوم في السماء إضافة لانعدام الشبورة على الطرق.

انخفاض درجة الحرارة بالإسماعيلية

وانخفضت درجة الحرارة في السابعة من مساء أمس الاثنين عن اليوم وصلت إلى 9 درجات مئوية فيما واصلت الانخفاض حتى فجر اليوم الثلاثاء بشكل أكبر مع منتصف الليل، واستمرت حالة الطوارئ في محافظة الإسماعيلية بتوجيهات من اللواء شريف بشارة بانعقاد غرفة السلامة والطوارئ على مدار الأيام الماضية بالتزامن مع ظروف الطقس السيء في بعض المحافظات.

سيولة مرورية على الطرق

وشهدت طرق محافظة الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء استقرارا في الحالة الجوية تسبب في سيولة مرورية على كافة الطرق السريعة والصحراوية.

وانتشرت الأكمنة المرورية على طرق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي والإسماعيلية بورسعيد الزراعي ومحور 30 يونيو وطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، وطالب ضباط المرور المواطنين بالحد من السرعات الزائدة للحد من الحوادث وعدم تجاوز السرعات المقررة خاصة على الطرق السريعة والصحراوية.

استمرار حالة الطوارئ بالإسماعيلية

وتعرضت بعض أعمدة الإنارة في شوارع عدة بالإسماعيلية للسقوط مساء اليوم الاثنين بسبب قوة الرياح، ودفعت المحافظة برجال الطوارئ للتعامل معها فيما دفع المهندس محمود الصوري، رئيس حي ثالث الإسماعيلية، بفرق الطوارئ لفصل التيار الكهربائي عنها، وإعادة التيار للمنطقة وإعادة زرع الأعمدة مرة أخرى دون أي مشكلات.

ووجه اللواء شريف بشارة، نائبه المهندس أحمد عصام، بالتواصل المستمر مع رؤساء المراكز والمدن وعمل تقارير مستمرة عن سوء الأحوال الجوية ومتابعة الحالة أول بأول.