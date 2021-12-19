طقس الإسماعيلية اليوم: مشمس وزيادة سرعة الرياح وعاصفة ترابية بالطرق

شهد طقس محافظة الإسماعيلية استقرارا نسبيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حيث ظهرت أشعة الشمس منذ الثامنة صباحاً ما تسبب في إشاعة حالة من الدفء.

واستقرت الأحوال الجوية في معظم مراكز ومدن المحافظة بالكامل، دون وجود أي طوارئ، أو تلقي غرفة السلامة والطوارئ أي بلاغات حتى الآن.

زيادة سرعة الرياح

وزادت سرعة الرياح في الإسماعيلية صباح اليوم بشكل واضح مقارنة بالأيام الماضية، الأمر الذي تسبب في عاصفة ترابية خفيفة على الطرق السريعة والصحراوية.

وانتشر الغبار على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، وتحديداً في المنطقة بين مدينة العاشر من رمضان حتى مفارق مركز أبوصوير بشكل خفيف، دون إعاقة للرؤية.

وحذرت هيئة الأرصاد، في بيان رسمي لها مساء أمس السبت، من وجود عاصفة ترابية علي الأنحاء الشمالية من البلاد تشكل القاهرة الكبري وبعض المحافظات المجاورة كالإسماعيلية والجيزة والقليوبية والدقهلية وأجزاء من محافظة الشرقية.

انخفاض درجة الحرارة ليلاً

وانخفضت درجات الحرارة بشكل كبير في الإسماعيلية في الساعات المتأخرة من الليل، ووصلت إلى 10 درجات مئوية مع نشاط للرياح الباردة.

وحذر خبراء الأرصاد المواطنين من الخروج إلى الشوارع بعد منتصف الليل إلا للضرورة القصوى، وناشدوا بارتداء ملابس شتوية تناسب انخفاض درجات الحرارة.

استمرار حالة الطوارئ

واستمرت حالة الطوارئ في الإسماعيلية تنفيذا لتعليمات اللواء شريف بشارة لمتابعة الحالة الجوية في المدن والمراكز والأحياء بشكل مستمر، وعلى مدار 24 ساعة.

ونبه «بشارة» نائبه المهندس أحمد عصام الدين، بضرورة التواصل مع كل المراكز والأحياء وربطها بغرفة السلامة والطوارئ للتحرك حال وجود أي حادث.