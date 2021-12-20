سقوط أعمدة الإنارة في شوارع الإسماعيلية نتيجة للطقس السيئ

ضرب الطقس السيئ محافظة الإسماعيلية، اليوم، بالتزامن مع تحذيرات من هيئة الأرصاد بموجة من الطقس السيئ، وشهدت المحافظة سقوط أمطارٍ كثيفة على أرجاء المحافظة، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

سقوط أعمدة الإنارة

وسقطت بعض أعمدة الإنارة في شوارع عدة بالإسماعيلية بسبب قوة الرياح، ودفعت المحافظة برجال الطوارئ للتعامل معها.

وأكد المهندس محمود الصوري، رئيس حي ثالث الإسماعيلية، في بيان منه، تأمين الأعمدة بفصل التيار الكهربائي عنها، وإعادة التيار للمنطقة وإعادة زرع الأعمدة مرة أخرى دون أي مشكلات.

رفع حالة الطوارئ في الإسماعيلية

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية باستمرار رفع حالة الطوارئ على مدار 24 ساعة متواصلة في كافة مراكز وأحياء الإسماعيلية لحين انتهاء موجة الطقس السيئ.

وأكد «بشارة»، خلال بيان صحفي، ضرورة التعامل الفوري مع أي طارئ يحدث خلال سوء الأحوال الجوية والتعامل معه، سواء كان في الكهرباء أو المياه، مشيرا إلى أن الغرفة تشمل ممثلين عن المرور والصحية والإسعاف والمرور وكل المرافق الخدمية.

وشهدت طرق محافظة الإسماعيلية حالة من السيولة المرورية على كل الطرق السريعة والصحراوية، مع انتشار رجال المرور والخدمات المرورية لتحذير المواطنين من عدم تجاوز السرعات المقررة.