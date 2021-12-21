إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة في انقلاب سيارة ملاكي بكفر الشيخ

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق غرب تيرة بمنطقة الحامول في كفر الشيخ، ونقل المصابين لمستشفى الحامول المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة بكفر الشيخ، إشارة بانقلاب سيارة ملاكي بطريق غرب تيرة، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقل المصابين لمستشفى الحامول المركزي، وتبين إصابة كل من «أسامة شوشه قنديل شاهين»، 21 سنة، بجروح سطحية أسفل الرأس واشتباه ارتجاج، و«صباح محمود محمد»، 50 سنة، بكسر في الحوض، و«ياسمين ياسر السماحي»، 21 سنة بكدمات ف الظهر والرأس، و«حاتم حمدالله قنديل شاهين»، 24سنة، باشتباه كسر في الكتف الأيسر، وجميعهم مقيمين في غرب تيره، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة لهم بالمستشفى.

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بكفر الشيخ

وفي وقت سابق، أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة ملاكي و«توك توك»، أمام المدرسة الفندقية بغرب مدينة كفر الشيخ، ونقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.

بلاغ بالحادث

وتلقت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وغرفة طوارئ مديرية الصحة، إشارة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك أمام المدرسة الفندقية، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم.